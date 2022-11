Percy Jackson: Rick Riordan svela che sono stati scelti gli interpreti di tre divinità

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, durante la sua prima stagione, vedrà coinvolte nella storia tre divinità e Rick Riordan ha confermato che sono stati scelti gli interpreti di Ade, Poseidone e Zeus.

Lo scrittore sta continuando ad aggiornare i suoi fan sul proprio blog mentre continuano le riprese della prima stagione, ma non ha potuto annunciare i nomi degli attori coinvolti.

Riordan ha svelato online:

Ho avuto un’adorabile chiacchierata con il dio Ade. Non posso ancora dirvi chi è, ma ha fatto un lavoro così incredibile… Devono ancora arrivare per questa stagione: i Tre Grandi, Ade, Poseidone, Zeus. Non sono ancora certo di quando queste parti saranno annunciate pubblicamente.

I personaggi erano già apparsi nel film del 2010 e, in quel caso, erano stati interpretati da Kevin McKidd, Sean Bean e Steve Coogan. Tra le pagine Poseidone è il padre di Percy, il protagonista interpretato da Walker Scobell, mentre Zeus ha un ruolo meno centrale nonostante sia uno dei suoi fulmini a venire rubato, dando il via agli eventi con al centro il ragazzino e i suoi amici Annabeth e Grover. Ade, infine, è il presunto colpevole del furto, portando così i giovani a compiere un viaggio nell’aldilà per provare a recuperare il prezioso e potente oggetto.

Il nuovo progetto prodotto per Disney+ avrà Walker Scobell nella parte di Percy Jackson, Leah Sava Jeffries nei panni di Annabeth Chase e Aryan Simhadri nel ruolo di Grover Underwood. Nel cast degli episodi, in arrivo probabilmente entro la fine del 2023, ci sarà anche Lin-Manuel Miranda che ha avuto la parte di Hermes.

Chi pensate siano i giusti intepreti per le tre divinità che saranno coinvolte nella prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo?

Fonte: Blog Rick Riordan