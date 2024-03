Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è l’adattamento della serie di romanzi per ragazzi omonimi di Rick Riordan. A occuparsi della colonna sonora sono stati Bear McCreary (Il signore degli anelli: Gli anelli del potere) e Ryan Sanchez. Da oltre un decennio i due collaborano insieme: il primo crea le musiche, mentre il secondo si occupa del missaggio.

Racconta Sanchez a ComicBook qual è stato il suo ruolo:

Mi unisco alla lavorazione alla fine della post-produzione. Le musiche non sono l’ultima cosa che viene fatta, ma quasi. Il mio ruolo è contribuire a dare vita alla colonna sonora. Mi unisco nella fase finale, quindi si tratta di consolidare il prodotto finale nel rispetto della visione del compositore. Solitamente consiste nel manipolare i suoni che il compositore mi fornisce, oltre alle registrazioni dal vivo, per ottenere la miglior qualità sonora possibile prima della consegna. È un ruolo creativo, è un ruolo collaborativo ed è anche un ruolo molto tecnico.

Continua, spiegando più nello specifico il suo lavoro:

I produttori e i registi hanno ascoltato la musica. Li chiamiamo in anticipo. Hanno chiaramente dato la loro approvazione. Gli piace l’atmosfera che trasmette. Il mio compito non è cambiarla, ma solo migliorarla. Qualsiasi emozione è presente in quella musica, voglio assicurarmi che venga preservata ma anche elevata per contribuire davvero alla scena e, ovviamente, a tutta la produzione in sé.