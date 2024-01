Il settimo episodio di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha portato per la prima volta sullo schermo il tanto atteso Poseidone, interpretato da Toby Stephens. Il personaggio fa la sua entrata in scena in un flashback sull’infanzia di Percy, un momento molto duro emotivamente parlando. Poseidone viene infatti invocato dalla madre di Percy, Sally (Virginia Kull), che non sa più come comportarsi con suo figlio.

In un’intervista con TV Insider Stephens racconta come è stato interpretare quella scena:

Quello che mi è piaciuto della scena è proprio come è inserita nella storia, visto che per così tanti episodi [Poseidone] è stato assente. La sua presenza si è fatta sentire attraverso varie forme di intervento, ma non si vede la connessione. Quindi è facile per il pubblico pensare che questo padre assente non si preoccupi davvero, non abbia una connessione viscerale con il figlio o la madre. E poi c’è questa scena in cui capisci che ha una connessione molto viscerale con questa famiglia, sia con la madre che con il figlio, ed è molto doloroso per tutti e tre. È doloroso, è crudo, ed è reale.

Spero che permetterà al pubblico di percepire quel legame che lui ha e che desidera avere con suo figlio. Sì, Poseidone è un dio, ma ha anche sentimenti umani. Tornando ai miti greci originali, la cosa straordinaria riguardo a questi dei era che erano altrettanto fallibili, se non di più, degli esseri umani, e affrontavano gli stessi problemi.

Percy Jackson si avvia all’ultimo episodio, l’ottavo, disponibile su Disney+ da mercoledì 31 gennaio. State seguendo la serie? Cosa ne pensate dell’arrivo di Poseidone? Fatecelo sapere in un commento!

