Il protagonista di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Walker Scobell ha riflettuto sul consiglio ricevuto da Logan Lerman, il Percy dei due film.

A gennaio, Comic Book chiese a Logan Lerman se avesse un consiglio per il suo erede, e l’attore rispose:

Non penso che abbia bisogno di alcun consiglio. Il ragazzo ha davvero talento. L’unico consiglio che posso dargli è semplicemente di godersi il tutto mentre lo fa. Penso che quando sei giovane, almeno quando ero più giovane nel ruolo di Percy Jackson, quasi ti dimentichi di godertelo, poiché fai parte della produzione. Mi è davvero piaciuto mentre lo facevo. Prendi semplicemente ogni secondo e goditi ciò che stai facendo e la sensazione di far parte di qualcosa del genere. Sarebbe l’unica cosa che gli direi. Mi sentirei un po’ uno scemo a dargli consigli. Sei grande. Sei lì per una ragione. Fai semplicemente il tuo lavoro.

Ora, in occasione dell’uscita di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo su Disney+, Scobell ha commentato il consiglio di Lerman, svelando che l’ha capito quando ha affrontato Adam Copeland (che interpreta Ares) in uno degli scontri più importanti della prima stagione:

Probabilmente l’ho capito uno dei giorni della battaglia con Ares. Penso che sia stato il secondo giorno. A un certo punto sono stato gettato in una pozzanghera ed ero bagnato fradicio. Mi sono buttato a terra e ci sono rotolato una volta per bagnarmi. Mi sono alzato e mi sono guardato intorno ed eravamo su una spiaggia, sul Volum Stage, Adam ‘Edge’ Copeland era in piedi di fronte a me. Avevo Riptide in mano e stavo pensando che questo era ciò che stavo aspettando dall’intera produzione.

Lo show debutterà il prossimo 20 dicembre su Disney+.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).



Rick Riordan, il celebre creatore di “Percy Jackson”, ha lavorato a stretto contatto con il team creativo e gli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz per dare vita ai suoi libri e realizzare una serie che rimanesse fedele alla sua visione di questi eroici personaggi che milioni di fan della saga conoscono e amano. I primi due episodi sono scritti da Riordan e Steinberg e diretti da James Bobin. Steinberg e Shotz sono i produttori esecutivi insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.

