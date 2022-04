Le riprese della stagione 2 disono in corso e secondola produzione ha superato la metà dei lavori.

In una recente intervista con Collider l’attore ha confermato che le riprese della seconda stagione sono a metà strada e ha anche rivelato che la serie sarà ambientata qualche anno dopo la prima stagione, nel 1933:

Siamo nel ’33 in Perry Mason. Perry è di nuovo nel fango, e deve uscirne fuori, fortunatamente Strickland può aiutarlo.

Creato nei primi anni ’30 da Erle Stanley Gardner, Perry Mason è il noto protagonista di oltre ottanta pubblicazioni, tra romanzi e racconti brevi, diventato un beniamino degli appassionati di “gialli”. In breve tempo i casi di Perry Mason sono arrivati all’attenzione anche degli spettatori grazie alla serie di film con Warren William, realizzati proprio a partire dagli anni ’30, e alla serie televisiva degli anni ’50 con Raymond Burr, a cui ha fatto seguito una seconda serie tv venti anni dopo e una serie di film per la tv che dalla metà degli anni ’80 hanno riportato in scena Burr nel ruolo dell’avvocato.

La serie prequel è ideata da Rolin Jones e Ron Fitzgerald, già sceneggiatori e produttori di Weeds e produttori di Boardwalk Empire e Westworld. Sugli schermi si vedrà l’arguto protagonista quando non è ancora uno stimato avvocato, ma un investigatore privato nella Los Angeles degli anni ’30.

Tra i protagonisti della seconda stagione Sean Astin, Katherine Waterston, Jon Chaffin, Hope Davis, Fabrizio Guido, Peter Mendoza, Onohoua Rodriguez e Lee Young Han.

Michael Begler e Jack Amiel sono sceneggiatori, showrunner e produttori in collaborazione con Robert Downey Jr, Susan Downey, Amanda Burrell e Matthew Rhys.

La prima stagione di Perry Mason sta andando attualmente in onda su Rai 4.

Fonte: Comic Book