Peter Capaldi, star di serie come Doctor Who, sarà il regista di un nuovo pilot prodotto per Sky Studios di genere comedy-drama, intitolato They F**k You Up.

Il progetto si basa sull’autobiografia di Sarah Naish intitolata But He Looks So Normal: A Bad-Tempered Parenting Guide for Adopters and Foster Parents.

Le riprese prenderanno il via il prossimo anno e il pilot sarà realizzato da Tod Productions, la casa di produzione fondata da Elaine Collins (moglie di Capaldi), e Sky Studios. Il progetto era stato inizialmente sviluppato per BBC.

Al centro della trama ci sarà una madre che adotta cinque bambini. La sceneggiatura sarà firmata da Thomas Eccleshare, che ha già collaborato con Tod Productions e Capaldi in occasione della serie Criminal Record realizzata per Apple TV+. L’autore ha dichiarato che la serie sarà uno sguardo “divertente, onesto e caustico” all’essere genitori. Naish, nella vita reale, ha adottato cinque bambini e il libro è una guida che contiene le sue confessioni e gli aneddoti legati alla sua esperienza. Eccleshare ha dichiarato:

Lei è in pratica la madre migliore al mondo e al tempo stesso la peggiore. Lascerà i suoi figli al lato dell’autostrada per farli tornare a casa da soli, ma inoltre li sosterrà totalmente durante le loro difficoltà piuttosto estreme.

Che ne pensate del fatto che Peter Capaldi sarà il regista del pilot intitolato They F**k You Up? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline