La recensione di The Devil’s Hour, miniserie in sei episodi disponibile dal 28 ottobre su Prime Video

The Devil’s Hour arriva sugli schermi di Prime Video pochi giorni prima di Halloween proponendo una visione che regala molta tensione e qualche brivido, sfruttando bene le interpretazioni convincenti dell’intero cast.

La sceneggiatura dei sei episodi firmata da Tom Moran ha più di un punto debole, tuttavia la visione risulta coinvolgente e in grado di mantenere fino all’ultimo il mistero su più di un elemento narrativo.

La trama di The Devil’s Hour

La produzione di The Devil’s Hour è firmata da Steven Moffat e Sue Vertue, duo che collabora così nuovamente con Peter Capaldi dopo Doctor Who, serie a cui risulta quasi impossibile non pensare non appena l’attore britannico inizia a parlare di dimensioni temporali e situazioni sovrannaturali, mentre la protagonista è alle prese con ricordi confusi e una realtà che spesso si sovrappone e scambia con ...