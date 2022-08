Picard: nella stagione 3 ci sarà uno dei personaggi più amati di Star Trek

Nella stagione 3 di Picard ci sarà uno dei personaggi più amati di Star Trek, che tornerà nuovamente sugli schermi.

Oltre a Worf (Michale Dorn), Geordi La Forge (LeVar Burton), Will Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis) e Beverly Crusher (Gates McFadden), che torneranno al fianco del Picard di Patrick Stewart, ci sarà anche Tasha Yar, interpretata nuovamente da Denise Crosby.

La stessa Crosby ha confessato che tornerà nella serie durante un panel al STLV:

Rivedrete Tasha Yar, ma non vi dirò assolutamente come la vedrete.

In passato Natasha Yar era già tornata sulle scene: Crosby tornò in The Next Generation diverse volte nelle stagioni successive come il comandante romulano di nome Sela, figlia di una variante di un universo alternativo di Tasha Yar, che finì per essere catturata dai romulani e divenne la consorte di un generale Romulano. Potrebbe essere proprio Sela a tornare in Picard.

Star Trek: Picard è disponibile su Amazon Prime Video.

