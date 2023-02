The Pokémon Company ha condiviso alcuni dettagli sui nuovi protagonisti della serie animata, che andranno a sostituire Ash dopo 25 anni.

Con un recente Tweet è stato svelato che i due protagonisti sono una ragazza di nome Riko e un ragazzo di nome Roy. Riko è in possesso di un ciondolo speciale, che sembra essere un elemento importante nella storia del nuovo anime. Riko proviene dalla regione di Paldea vista in Scarlatto and Violetto. Confermato quindi che, proprio come esplorazioni Pokémon, anche la nuova serie vedrà i protagonisti viaggiare per le diverse regioni.

La nuova serie debutterà in tutti i mercati a partire dal 2023 e vedrà alla ribalta Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i primi compagni d’avventura dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, così come il Pokémon leggendario Rayquaza in versione cromatica. I fan potranno scoprire i misteri del mondo dei Pokémon, con tanto di emozionanti lotte tra Allenatori e spassosi incontri con i Pokémon.

I nuovi episodi della serie Esplorazioni Pokémon Super vanno in onda su K2 alle 9:00 ogni sabato. I fan

possono anche recuperare gli episodi precedenti on demand su Discovery+.

Cosa ne pensate dei dettagli sui nuovi protagonisti della serie tv dei Pokémon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Screen Rant