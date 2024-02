Natasha Lyonne ha condiviso un interessante aggiornamento sulla stagione 2 di Poker Face, la serie creata da Rian Johnson che tornerà prossimamente sugli schermi con la stagione 2.

L’attrice ha la parte di Charlie, che usa le sue incredibili capacità per individuare chi mente e risolvere misteri e crimini.

Natasha, intervistata da ScreenRant, ha ora svelato:

Beh, siamo ora tornati a lavorare con gli autori. Sta accadendo ed è piuttosto entusiasmante. E sì, stanno emergendo gli episodi.

Lyonne ha quindi aggiunto:

Sembra quasi che stiano venendo filtrati nel centro amniotico di Rian Johnson fino a quando è necessario, immagino sia quello, quindi dai 9 ai 24 mesi. Sta prendendo realmente vita in un modo davvero entusiasmante.

Nella prima stagione della serie Charlie era alle prese con un caso diverso in ogni puntata e sullo schermo sono apparse numerose guest star.

Attualmente, oltre al nome di Jamie Lee Curtis, Johnson e il suo team non hanno svelato quali attori e celebrità vorrebbero coinvolgere e non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.

Che ne pensate? State attendendo la stagione 2 della serie Poker Face?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant