Power Book II: Ghost ha ottenuto il rinnovo per la stagione 4 da parte di Starz e nel cast ci sarà anche Michael Ealy.

Le riprese sono attualmente in corso a New York e l’attore, conosciuto dal pubblico televisivo, avrà la parte del Detective Don Carter, un agente della polizia di New York la cui carriera era in ascesa e stava per diventare commissario, fino a quando la moglie è stata uccisa in un fuoco incrociato che vedeva coinvolte delle gang rivali nel campo del narcotraffico.

Carter ha quindi giurato di rendere più sicure le strade della città e ora è alla guida di un team di elite di New York che si occupa di ottenere risultati concreti contro la violenza legata alla droga. I suoi risultati meritano il riconoscimento pubblico, ma niente può ridargli il suo amore perduto.

La terza stagione prenderà il via sugli schermi americani il 17 marzo, mostrando Tariq St. Patrick (Michael Rainey Jr), determinato a riottenere la fiducia, tornare dalla propria famiglia e uscire dal mondo del crimine. L’arrivo di una spietata nuova connessione interrompe i piani di Tariq di riunirsi con sua madre Tasha (Naturi Naughton) e sua sorella Yaz (Paris Morgan), costringendo lui, Brayden (Gianni Paolo), ed Effie (Alix Lapri) a tornare a fare affari con Tejadas. Quando Brayden coinvolge Tariq nel lavoro della Weston Holdings, il traffico di droga si espande oltre Stansfield e arriva nelle strade di Wall Street, mentre Tariq può vedere un percorso alternativo e legale di fare successo.

Monet Tejada (Mary J. Blige), dopo la morte del figlio Zeke Cross, è disposta a pagare un prezzo molto alto per avere la sua vendetta e tenere sotto controllo gli altri suoi figli – e gli affari – mentre collabora con Davis MacLean (Cliff “Method Man” Smith) per trovare il colpevole e tenere distanti i federali.

Brett Mahoney è showrunner e produttore della terza stagione della serie ideata da Courtney A. Kemp.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 4 di Power Book II: Ghost e dell’arrivo di Michael Ealy nel cast?

Fonte: Deadline