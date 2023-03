Amy Jo Johnson, la Power Ranger rosa originale, ha chiarito il motivo per cui non parteciperà a Power Rangers: Once & Always.

L’attrice è tornata a parlare della sua assenza dallo speciale, data la polemica riguardante il compenso per tornare a indossare i panni del Ranger rosa.

Per favore, smettetela di dire che non ho partecipato allo speciale a causa dei soldi. Semplicemente non è vero. Forse non volevo indossare una tuta di spandex ora che ho 50 anni, o non potevo andare in Nuova Zelanda per un mese. O nessuna delle vostre motivazioni. Sia io che Jason abbiamo scelto di non partecipare per i nostri motivi. Hanno filmato tutto prima che morisse. sono però entusiasta di vedere i miei amici David Yost e Walter Jones spaccare tutto!

Tra i ritorni ci saranno quelli di David Yost (Billy), Walter Emanuel Jones (Zack), Johnny Yong Bosch (Adam), Steve Cardenas (Rocky), Karan Ashley (Aisha), e Catherine Sutherland (Kat).

Charlie Kersh, invece, avrà la parte della figlia di Trini, animata dalla voglia di vendicare la morte della madre.

La sinossi ufficiale anticipa:

I Ranger affrontano una minaccia conosciuta legata al loro passato. Durante una crisi globale, i protagonisti devono ancora una volta diventare gli eroi di cui ha bisogno il mondo. Ispirato dal leggendario mantra della saga ‘Una volta che sei un Ranger, sei sempre un Ranger’, Once & Always ricorda a tutti che quando diventi un Ranger, sei sempre una parte della famiglia dei Ranger e sei sempre il benvenuto.

Lo speciale arriverà in streaming su Netflix il 19 aprile.

