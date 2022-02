Ladedicata alle avventure delle, non ha per ora ottenuto il via libera alla produzione eha ora condiviso un piccolo aggiornamento sul progetto.

L’attrice, nel progetto, ha il ruolo di Bubbles e ha dichiarato a ComicBook.com:

Devo stare attenta perché è un marchio così grande e c’è un confine sottile che devo affrontare, non posso rischiare di rivelare anticipazioni o dire qualcosa che possa sviare troppo i fan. Posso però dire con sicurezza che siamo a un punto in cui i produttori e la sceneggiatrice Diablo Cody, e tutte le persone coinvolte, in base alle comunicazioni che ho avuto con loro, siamo davvero, davvero soddisfatti in un modo in cui non eravamo in precedenza.

Dove ha aggiunto:

La prima volta che abbiamo realizzato il pilot ne abbiamo parlato paragonandolo a Game of Thrones, considerando che abbiamo girato un intero pilot e poi hanno detto ‘Buttiamolo. Se lo faremo, dobbiamo farlo immediatamente nel modo giusto o non ne varrà la pena’.

L’attrice ha ricordato che c’erano numerosi modi con cui Powerpuff poteva andare storto e uno solo in cui sarebbe stato giusto:

Penso fossimo vicini a farlo, ma non ci siamo riusciti per vari motivi. Mi ricordo che mi hanno chiamata e hanno detto ‘Questo è il modo in cui è stato realizzato e questo è quello che preferiremmo fare’. Ho pensato ‘Sì, non posso arrabbiarmi per la situazione, è giusto. Facciamolo, allora’. Penso vogliano realmente farlo nel modo giusto.

Nel cast c’erano anche Yana Perrault nei panni di Buttercup e Chloe Bennet nella parte di Blossom, attrice che ha però dovuto rinunciare al progetto a causa di altri impegni professionali, e Donald Faison nei panni del Professor Drake Utonium.

