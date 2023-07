Quasi due mesi dopo la restituzione a Warner Bros dei diritti da parte di The CW, Powerpuff, la serie live-action delle Superchicche, è stata ufficialmente cancellata.

Secondo TVLine, Warner Bros. TV non starebbe più sviluppando la serie. A maggio, è stato riferito che The CW aveva restituito la serie – insieme allo spin-off dell’Arrowverse Justice U, Jack Chang, e il reboot al femminile di Zorro – ai rispettivi studi, con gli studi che hanno quindi la possibilità di andare avanti e svilupparli per altre reti o piattaforme. Almeno per quel che riguarda Powerpuff, si tratta della fine del viaggio nel mondo live action.

Nel cast della serie Le Superchicche (The Powerpuff Girls) dovevano esserci Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault, che interpreteranno rispettivamente Blossom, Bubbles e Buttercup, e cioè Lolly, Dolly e Molly. Donald Faison sarà il professor Utonium. Nicholas Podany sarà Joseph “Jojo” Mondel Jr, figlio di Mojo Jojo. Robyn Lively interpreterà la signorina Bellum e Tom Kenny riprenderà la parte del narratore. Tra i produttori del progetto c’erano anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, David Madden, Kiley, Cody e Mars in collaborazione con Warner Bros.

