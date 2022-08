In onda dal 2010 su Italia 1

Pretty Little Liars

La serie Pretty Little Liars: Original Sin non dovrebbe concludersi dopo una sola stagione: un portavoce di HBO Max ha rassicurato i fan che c’è stato un errore nei materiali pubblicitari diffusi online nella giornata di ieri che parlavano di “finale di serie”.

I produttori hanno però ribadito che, attualmente, non è stata presa una decisione riguardante il futuro del progetto spinoff che non ha, quindi, già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, commentando gli eventi mostrati nell’episodio andato in onda pochi giorni fa aveva infatti espresso la sua speranza di poter proseguire la storia con una seconda stagione in cui poter dare spazio anche all’inatteso legame con la storia di Riverdale.

Al centro della trama c’è un nuovo gruppo di teenager che devono fare i conti con i peccati commessi dai loro genitori venti anni prima, oltre che con le conseguenze dei propri.

Nel cast ci sono Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco. Tra gli interpreti spazio anche a Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson e Alex Aiono.

Che ne pensate? Siete felici che lo spinoff Pretty Little Liars: Original Sin non sia stato cancellato?

