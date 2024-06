Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Gli showrunner della serie Pretty Little Liars: Summer School hanno commentato il season finale e parlato del futuro.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’episodio si scopre che Mrs Langsberry (Carey Van Driest) era in realtà la villain degli episodi e voleva vendicarsi di quanto accaduto al figlio, Chip, ucciso al termine della prima stagione.

Imogen (Bailee Madison), Minnie (Malia Pyles), Noa (Maia Reficco), Tabby (Chandler Kinney), e Faran (Zaria), successivamente, avevano inoltre capito che Wes (Derek Klena), capo di Tabby e manager della sala, era la mente di quanto accaduto.

Tabby lo ha quindi ucciso. Tutto sembrava essere andato a posto, ma si è quindi rivelato che Archie Waters, il cattivo della prima stagione, è riuscito a sopravvivere ed è fuggito dalla prigione per uccidere la Dottoressa Sullivan.

Gli showrunner Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring hanno commentato quanto accaduto rispondendo alle domande di Entertainment Weekly.

Attualmente non c’è ancora certezza riguardante il rinnovo per una terza stagione, anche se la speranza è di realizzare un totale di cinque stagioni, mettendo al centro di ognuna una delle protagoniste e facendole diventare, nel season finale, una final girl. Roberto e Lindsay si stanno scambiando molte idee e stanno delineando la continuazione della storia.

Aguirre-Sacasa ha poi parlato di Archie che, all’inizio della stagione viene arrestato e condannato, ma successivamente si accenna al fatto che c’è stata una rivolta in carcere. Insieme a Lindsay hanno discusso spesso del personaggio e del fatto che non potesse morire in quel modo, quindi si poteva capire che non era realmente morto ed era fuggito ed è lui che uccide la Dottoressa Sullivan (Annabeth Gish). Bring ha sottolineato che la situazione è come quella dei film horror, un po’ seguendo l’esempio della storia di Michael Myers:

Se quella rivolta è accaduta, forse è stata incitata da Archie stesso come mezzo per uscire da prigione, tornare e porre fine a un’altra cosa lasciata in sospeso, ovvero la Dottoressa Sullivan.

Gli showrunner hanno poi aggiunto che Wes è sempre stato un villain, considerando il suo comportamento con una ragazzina, ma nella stagione 2 si è potuto approfondire la sua personalità e spiegare perché era così irato nei confronti di una giovane talentuosa, speciale e con davanti a sé un futuro brillante. Aguirre-Sacasa ha svelato che inizialmente avevano provato a pensare se ci fosse la possibilità di far redimere Wes dopo la prima stagione, ma si è invece deciso di andare nella direzione opposta, rendendolo ancora più cattivo, in particolare dopo aver deciso che Tabby sarebbe stata la final girl.

La stagione 2 è stata inoltre girata durante lo sciopero e tutte le puntate erano state scritte prima dello stop al lavoro. Quando si è tornati sul set sono state girate alcune scene aggiuntive come quella in cui Wes sostiene che si trasferirà in California e ha ottenuto uno stage presso A24.

Lindsay è stata la persona che ha ideato l’easter egg legato a Riverdale in cui Greg (Elias Kacavas) rivela che è il cugino di Kevin (Casey Cott). Lo showrunner, tuttavia, non ha escluso che ci siano altri collegamenti e ha ammesso che sarebbe divertente se il liceo di Riverdale e quello delle protagoniste di PLL si ritrovassero al centro di una partita di football.

Gli autori avevano valutato la possibilità di non uccidere la Dottoressa Sullivan, ma quell’elemento narrativo aiutava a dare senso al monologo del personaggio compiuto nel settimo episodio. La sua morte, inoltre, rispondeva a molte domande sulla presenza della Dottoressa. Lindsay ha ribadito:

Amiamo la deliziosa cattiveria del fatto che lei stesse scrivendo un libro e avesse chiamato il suo editore dicendo che le ragazze sono narcisiste, ma proviamo la sensazione che sia vero che è entrata in connessione con le ragazze, con il massacro di Milwood, Archie e stesse tragicamente provando a trovare una risposta a qualcosa che non ha mai trovato.

Aguirre-Sacasa ha raccontato che sono coinvolti in una catena di messaggi con le ragazze ed è divertente vedere le teorie che emergono sullo show, rimanendo colpiti quando le persone si avvicinano alla verità. Gli showrunner hanno inoltre lodato il lavoro compiuto su YouTube da Petty Pumpkins, che hanno fatto recap e spesso si avvicinano a indovinare quello che accadrà. Gli autori avevano inoltre pensato a una storia al centro di un’ipotesi online: quella che Christian stesse lavorando con Bloody Rose e fosse amico di Chip, girando insieme film, essendo diventati migliori amici a un campeggio estivo e altri dettagli.

Tra le altre storie a cui avevano pensato c’era il fatto che ci fosse un legame tra Wes e la dottoressa Sullivan, o che Johnny fosse il figlio della donna.

Gli showrunner hanno inoltre parlato della possibilità che in una potenziale terza stagione siano coinvolti alcuni membri del cast della serie originale di Pretty Little Liars.

Aguirre-Sacasa ha ricordato che nella prima stagione si è deciso volontariamente di compiere un paio di riferimenti alla serie originale, nominando Rosewood e il Radley Asylum, anche se l’obiettivo era di costruire la città di Millwood. Nel caso ci sia una terza stagione, se si avrà la sensazione che sia naturale e giusto, ci potrebbero essere dei ritorni, ma solo nel caso in cui avesse senso per la storia e portasse avanti il racconto.

Bring ha ricordato che anche loro sono fan, e lo sono anche gli sceneggiatori e i membri del cast che sperano di poter lavorare con Troian Bellisario o Lucy Hale, o si chiedono se apparirà Alison. Lindsay ha raccontato:

Nella seconda stagione non abbiamo pensato: ‘Oh, dobbiamo collegarci all’universo originale’. Abbiamo pensato: ‘Queste ragazze hanno bisogno di terapia. O mio dio. Lì c’è un legame che è naturale’. Ma amiamo lo show. Amiamo quel mondo. Amiamo Rosewood e, se dovesse esserci una stagione 3, parleremo decisamente della possibilità di avere quelle visite.

Che ne pensate dei commenti degli showrunner al finale di Pretty Little Liars: Summer School?

