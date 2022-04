debutta subito al primo posto nella classifica italiana di Prime Video. Il docu-film diretto davede per la prima volta la star mondiale davanti alla macchina da presa in una versione inedita. Dopo la massiccia promozione era lecito attendersi un risultato di questo tipo soprattutto nei primi giorni di sfruttamento del titolo quindi sarà sicuramente interessante capire che tipo di longevità avrà il film. Laura Pausini: Piacere di conoscerti si sta comportando molto bene anche nei paesi latini come la Spagna – dove attualmente si trova in seconda posizione – e il Portogallo, dove attualmente si trova in quarta posizione. Questo ha permesso al lungometraggio di debuttare al decimo posto dei titoli più visti su Prime Video nel mondo.

Secondo posto per La cena delle spie, il thriller con Chris Pine e Thandie Newton che sta conquistando tutti i mercati dove il servizio di streaming è disponibile. Ottimo posizionamento per Star Trek: Picard che nel nostro paese sale di sei posizioni rispetto alla scorsa settimana; vi ricordiamo che gli episodi escono a cadenza settimanale. La serie con Patrick Stewart è attualmente la più vista al mondo su Prime Video. Scende al quarto posto LOL con la sua seconda stagione, quinta posizione per Hunter x Hunter. Sesto posto per I Cassamortari, il film italiano con Alessandro Sperduti e Lucia Ocone diretto da Claudio Amendola. Chiudono la Top 10 El Internado: Las Cumbres, Upload, Wolf Like Me e il film di Gabriele Mainetti Freaks Out.

Da segnalare che negli Stati Uniti, Reacher è ancora il titolo più visto dopo più di due mesi dall’uscita. La serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Di seguito la top 10 dei film più visti al mondo su Prime Video il 9 aprile:

DI seguito la top 10 delle serie tv più viste su Prime Video il 9 aprile:

