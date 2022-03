PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI

Laura Pausini – Piacere di conoscerti | 07 aprile

La cena delle spie | 08 aprile

Sicario – Ultimo incarico | 22 aprile

I love america | 29 aprile

PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI

Wolf Like Me | 01 aprile

La scuola dei misteri: Las Cumbres S2 | 01 aprile

Condor S1 S2 | 11 aprile

Outer Range | 15 aprile

Bang Bang Baby | 28 aprile

Undone S2 | 29 aprile

PRIME VIDEO: FILM IN ARRIVO

ha svelato le novità con i titoli più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming ad aprile 2022. Da notare l’uscita di serie originali come Bang Bang Baby , film originali come Laura Pausini – Piacere di conoscerti , e l’uscita di grandi classici come The Hateful Eight, Essere John Malkovich e A Quiet Place , e serie come Chicago Med e le stagioni 3 e 4 di The Handmaid’s Tale

Prime e seconde visioni

Guida sexy per brave ragazze | 1 aprile

Freaks Out | 4 aprile

Una notte da dottore | 11 aprile

Invasion | 14 aprile

Belli ciao | 17 aprile

Con tutto il cuore | 18 aprile

Candyman | 26 aprile

Altri film

Essere John Malkovich | 1 aprile

American Hustle – L’apparenza inganna | 1 aprile

Hell – Esplode la furia | 1 aprile

American Honey | 1 aprile

La rapina perfetta | 1 aprile

2 Young 4 Me – Un fidanzato per mamma | 1 aprile

Soldato Jane | 1 aprile

Incinta… o quasi | 1 aprile

Austin Powers – Il controspione | 1 aprile

Il vendicatore | 1 aprile

6 Bullets | 1 aprile

Sognando Manhattan | 1 aprile

Quella svitata della mia ragazza | 1 aprile

Blonde Ambition – Una bionda a NY | 1 aprile

Killing Point | 1 aprile

C’era una volta in America | 1 aprile

Scomparsa | 1 aprile

Bobby Z, il signore della droga | 1 aprile

Il gatto e la luna | 1 aprile

Il vecchio e la bambina | 1 aprile

Why Me | 4 aprile

All’alba perderò | 4 aprile

Babylon A.D. | 4 aprile

In darkness – Nell’oscurità | 4 aprile

Summertime – Sole, cuore… amore | 4 aprile

Killer Joe | 5 aprile

Il Premio | 6 aprile

Navigator | 6 aprile

El Cid | 7 aprile

The Hateful Eight | 8 aprile

La Ragazza Del Mondo | 8 aprile

2night | 12 aprile

Sole | 12 aprile

Maldamore | 13 aprile

Cella 211 | 14 aprile

Ender’s Game | 15 aprile

Alien Outpost – L’invasione | 15 aprile

Knuckledust – Fight Club | 15 aprile

Litigi d’amore | 16 aprile

…E ora parliamo di Kevin | 19 aprile

Leoni | 20 aprile

Ciliegine | 22 aprile

A Quiet Place – Un posto tranquillo | 23 aprile

Medianeras – Innamorarsi a Buenos Aires | 23 aprile

Moschettieri del Re | 27 aprile

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa | 30 aprile

PRIME VIDEO: SERIE TV IN ARRIVO

Chicago Med – la prima e la seconda stagione | 1 aprile

Lulu Vroomette – la prima stagione | 11 aprile

Bleach – la dodicesima e tredicesima stagione | 25 aprile

The Handmaid’s Tale – la terza e la quarta stagione | 29 aprile

FILM IN SCADENZA

City of Lies – L’ora della Verità | fino al 9 aprile

Ad Astra | fino al 10 aprile

Governance | fino all’11 aprile

Sono solo fantasmi | fino al 14 aprile

SERIE TV IN SCADENZA

The Terror – la prima stagione | fino al 9 aprile

Grey’s Anatomy – le prime 16 stagioni | fino al 20 aprile

Desperate Housewives – le 8 stagioni | fino al 20 aprile

Battlestar Galactica – le 4 stagioni | fino al 30 aprile

Scandal – le 7 stagioni | fino al 20 aprile

