Prime Video: svelato il nuovo design, ecco come cambierà l’interfaccia

Prime Video si prepara a lanciare una nuova interfaccia utente. Amazon ha infatti annunciato di essere al lavoro per migliorare l’esperienza degli utenti sulle proprie app streaming, con l’obiettivo di semplificare molte delle interazioni e rendere l’esperienza più “cinematografica” e immersiva.

La nuova interfaccia verrà lanciata su un numero selezionato di device (smart tv, fire tv, roku, apple tv, android tv e console) nel corso di questa settimana, per poi progressivamente sostituire ovunque l’attuale versione (i dispositivi iOS noteranno l’upgrade nei prossimi mesi). Sono stati rimossi numerosi bottoni ed elementi dal menu, allo scopo di rendere più rapida e intuitiva la navigazione senza confondere gli utenti. Inoltre, sono stati riprogettati i caroselli che propongono serie tv e film.

Non solo: verranno valorizzati i canali tematici, sui quali Prime Video intende puntare sempre di più e che rendono la piattaforma più simile a un aggregatore di diverse app e piattaforme.

“È importante che i nostri clienti capiscano l’ampiezza della scelta che hanno, e che capiscano il beneficio di utilizzare l’app Prime Video per navigare in tutta la loro offerta streaming”, ha dichiarato Helena Cerna, director of product management di Amazon. “Volevamo rendere l’esperienza Prime Video più semplice e piacevole da utilizzare”. Tra gli obiettivi del redesign, anche quello di rendere la piattaforma più familiare, facendola sembrare più simile ad altre piattaforme sul mercato: “Se ci sono dei pattern prestabiliti, li assecondiamo”.