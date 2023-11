Hulu è al lavoro sullo sviluppo di un reboot di Prison Break scritto da Elgin James e Dominic Purcell, interprete di Lincoln nella serie originale, ha ora commentato online la notizia.

Il progetto non vedrà coinvolti nella storia Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows, come confermato dallo stesso attore nel suo post Instagram.

Dominic ha spiegato:

Prison Break è stato un dono straordinario per me e per chi mi è stato vicino, specialmente per la mia famiglia.

Purcell ha ricordato come sia stato colpito dal successo e dall’affetto dei fan, sottolineando:

Si è trattato di qualcosa che accade raramente. Sono stato davvero fortunato, e ne sono sempre stato consapevole. Sono in debito con così tante persone. Grazie a tutti voi.

L’attore ha ringraziato i fan e ha ammesso che l’impatto di Prison Break l’ha sempre affascinato e onorato, prima di aggiungere:

Una nuova versione di Prison Break senza di me o Wentworth è nelle prime fasi di produzione. Auguro loro il meglio. Quel capitolo si è chiuso. Un nuovo capitolo chiama, una possibilità nuova e reale si sta formando.

Che ne pensate del commento di Dominic Purcell allo sviluppo del reboot di Prison Break? Lasciate un commento!

La serie Prison Break è andata in onda su Fox per quattro stagioni, seguite da un film per la tv intitolato The Final Break. Una serie limitata del 2017 con Miller e Purcell, sempre su Fox, è servita come quinta stagione. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Fonte: Instagram