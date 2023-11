Deadline riporta come Hulu sia nella fase di sviluppo iniziale di una nuova serie di Prison Break, che sarà scritta da Elgin James, co-creatore e showrunner di Mayans M.C.

Descritta come un “nuovo capitolo”, lo show sarà ambientata nell’universo della serie originale, ma non dovrebbe coinvolgere i personaggi principali di quest’ultima, Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows (Dominic Purcell). Non sono al momento noti ulteriori dettagli sul progetto.

La nuova serie di Prison Break nasce dall’accordo di James con la 20th Television, una parte dei Disney Television Studios, che ha prodotto l’originale e funge da produttore del nuovo progetto. James è produttore esecutivo insieme al creatore/produttore esecutivo di Prison Break Paul Scheuring e ai produttori esecutivi della serie originale Dawn Olmstead, Marty Adelstein e Neal Moritz.

L’originale Prison Break, che ha debuttato nel 2005, seguiva le vicende del Michael Scofield (Miller), un giovane che decide di farsi arrestare di proposito in modo da poter entrare nel carcere di Fox River, dove il fratello è stato imprigionato ingiustamente. Il suo scopo è quello di progettare un’evasione dall’interno.

La serie è andata in onda su Fox per quattro stagioni, seguite da un film per la tv intitolato The Final Break. Una serie limitata del 2017 con Miller e Purcell, sempre su Fox, è servita come quinta stagione. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una nuova serie di Prison Break? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline