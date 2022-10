Private Practice potrebbe forse tornare sugli schermi: Shonda Rhimes sarebbe infatti felice di realizzare un revival dello spin-off di Grey’s Anatomy.

La serie con star Kate Walsh è andata in onda per sei stagioni, dal 2007 al 2013, e nel cast c’erano anche Tim Daly, Audra McDonald, Paul Adelstein, KaDee Strickland, Chris Lowell, Taye Diggs e Amy Brenneman.

La produttrice e creatrice delle serie ha spiegato, mentre era ospite di Good Morning America:

In realtà provo la sensazione che non avessimo finito di raccontare le nostre storie in Private Practice. Avevamo così tante storie in più che avremmo potuto raccontare. Sentivo che avevamo ancora così tanto da dire con quei personaggi e potevamo spingerci ancora oltre, e inoltre uno show come quello sembra avere possibilità infinite.

La possibilità di un revival di Private Pracice non sembra così remota, considerando che in Grey’s Anatomy c’è ancora come guest star Kate Walsh e Caterina Scorsone, interprete di Amelia Shepherd, è tuttora coinvolta nella narrazione dopo essere stata introdotta proprio nella terza stagione dello spin-off.

Che ne pensate? Vorreste venisse realizzato un revival di Private Practice?

Fonte: TVLine