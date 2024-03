A pochi giorni dall’uscita su Netflix, David Benioff e DB Weiss hanno rilasciato a USA Today un’intervista sull’attesissima serie Il problema dei 3 corpi, che segna il loro ritorno sul piccolo schermo dopo Il trono di spade.

Il duo ha rivelato che, nonostante il cast d’eccezione, un nome ha rifiutato l’offerta di apparire nel progetto: Barack Obama.

I due David, insieme allo showrunner Alexander Woo (True Blood), hanno fatto l’offerta all’ex presidente degli Stati Uniti dopo aver saputo quanto fosse fan dell’opera letteraria da cui è tratta la serie. Obama ha rifiutato, ma in un modo decisamente unico:

Quando gli abbiamo chiesto di girare un cammeo per la serie, Obama ci ha risposto con un messaggio in cui diceva qualcosa come: “Credo dovrei risparmiarmi nel caso ci sia una vera invasione aliena“.