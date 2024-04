Per la terza settimana consecutiva Il problema dei 3 corpi è rimasto in testa alla classifica delle serie in lingua inglese più viste su Netfli. Con altre 4.8 milioni di visualizzazioni (35.5 milioni di ore visualizzate), la serie di David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo sale così a 39.7 milioni di visualizzazioni (295 milioni di ore visualizzate). Non abbastanza per entrare nella top-ten di tutti i tempi (la decima posizione appartiene alla prima stagione di The Witcher, che totalizzò 83 milioni di visualizzazioni e 663 milioni di ore visualizzate) ma probabilmente abbastanza per ottenere un rinnovo.

Stenta a decollare invece Ripley: la miniserie con Andrew Scott aveva ottenuto 2.3 milioni di visualizzazioni nel suo primo weekend, mentre nella prima settimana piena ha ottenuto 2.5 milioni di visualizzazioni, piazzandosi al sesto posto. Da notare l’ottima tenuta di The Gentlemen, al terzo posto con 3.7 milioni di visualizzazioni: è la sua sesta settimana in top-ten.

Ma è una serie coreana la più vista della settimana: Parasyte: The Grey infatti si piazza in testa alla classifica delle serie non in lingua inglese per la seconda settimana consecutiva, accumulando ben 9.8 milioni di ore visualizzate.

Passando ai film, il più visto in lingua inglese è il true-crime What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan, che ha debuttato al primo posto con 18 milioni di visualizzazioni.

È diventato invece un caso quello di Fabbricante di lacrime: il film italiano era partito molto bene la settimana scorsa debuttando al secondo posto con 16 milioni di visualizzazioni e 28.3 milioni di ore visualizzate (nei primi giorni di disponibilità). Nella sua prima settimana completa, si è piazzato al primo posto con 17 milioni di visualizzazioni e ben 29.8 milioni di ore visualizzate. La popolarità del film è tale per cui uno dei protagonisti, il cantante Biondo, ha visto schizzare i suoi numeri sui social di parecchi milioni di follower.

Attualmente l’unico film italiano nella top-ten di tutti i tempi è Il mio nome è Vendetta, con 56.4 milioni di visualizzazioni e 86.5 milioni di ore visualizzate. Finora Fabbricante di lacrime ha accumulato 33 milioni di visualizzazioni e 58.1 milioni di ore visualizzate: a seconda di quanto terrà bene, non è da escludere che entri in classifica.

