Dal 4 Aprile su Netflix è disponibile Ripley, la nuova miniserie ispirata al romanzo Il Talento di Mr. Ripley, con protagonisti Andrew Scott e Dakota Fanning. Ecco la nostra recensione.

La scorsa estate sui social era virale un trend: decine di turisti stranieri non facevano che lamentarsi di quanto fosse faticoso arrampicarsi per innumerevoli scale e scalini pur di godere della spettacolare vista della Costiera Amalfitana. Un trend a cui forse avrebbe aderito anche Tom Ripley: nel primo episodio della serie lo vediamo infatti affaticarsi a salire e scendere più volte i ripidi scalini di Atrani. È una sequenza divertente ma che preannuncia un leitmotiv, quello delle scale, che sarà centrale in Ripley.

Ripley è il nuovo adattamento del celebre primo romanzo del 1955 della cosìdetta “Ripliad”, un ciclo di cinque libri sul famoso personaggio nato dalla penna della scrittrice Patricia Highsmith