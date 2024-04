Era un annuncio atteso già nella conferenza di presentazione del festival di Cannes qualche settimana fa quello della serie tv L’arte della gioia: ora sembra che ci sarà davvero.

Secondo alcune fonti francesi il Festival di Cannes nelle prossime settimane dovrebbe annunciare ancora una produzione italiana: la serie tv che Valeria Golino ha tratto dal romanzo L’arte della gioia di Goliardia Sapienza.

La produzione è Sky Studios e HT Film e oltre a Valeria Golino hanno lavorato alla sceneggiatura Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo. Durante l’evento per i 20 anni di Sky (a ottobre scorso) Valeria Golino aveva parlato di come la serie sarebbe stata diversa dal romanzo, ne avrebbe catturato l’anima, la scabrosità e la scorrettezza ma adattandole ai ritmi e narrazioni televisive. Nel cast ci sono Jasmine Trinca, Guido Caprino e Valeria Bruni Tedeschi.

La presentazione a Cannes di L’arte della gioia era uno degli annunci che ci si aspettava che Fremaux facesse già in conferenza stampa visto che la serie è pronta e Valeria Golino ha presentato a Cannes tutti e due i suoi film da regista, Miele e Euforia, sempre nella sezione Un Certain Regard. Entrambi avevano Jasmine Trinca come protagonista la quale poi, con il film Fortunata di Sergio Castellitto, ha vinto il premio per la miglior interpretazione femminile sempre della sezione Un Certain Regard.

Sempre secondo fonti francesi la serie verrebbe presentata al festival e subito dopo andrebbe in sala.

Non è chiaro se con i primi episodi o in qualche altra forma.

Ricordiamo che le altre produzioni italiane a Cannes saranno Parthenope di Paolo Sorrentino (in concorso) e I dannati di Roberto Minervini (in Un Certain Regard). Marcello Mio di Christophe Honoré è co-prodotto anche da BiBi Film e Lucky Red.

