Lo showrunner di Quantum Leap, Dean Georgaris, ha parlato dei suoi piani per la stagione 3 dopo un finale esplosivo.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata Hannah è quasi morta in un incendio, mentre Jenn è stata uccisa da Gideon. Addison prova poi a prendere il posto di Ben dopo che Hannah riesce a decifrare un codice che potrebbe riportare definitivamente a casa i “saltatori”.

Ben e Addison si sono incontrati quando lei ha provato a scambiarsi i posti, ritrovandosi così bloccati nella stessa dimensione temporale.

Georgaris ha spiegato:

Non penso che ci trasformeremo in uno show che indagherà tutti i piccoli modi in cui l’effetto farfalla potrebbe aver avuto delle conseguenze. Una delle nostre convinzioni è che possa avere delle conseguenze sulla vita delle persone intorno a te in modo drammatico e poi si diffonde.

Lo showrunner ha aggiunto:

Abbiamo trascorso due stagioni costruendo i due grandiosi saltatori e un gruppo di non protagonisti che ora potrebbero, o forse no, avere un codice che potrebbe, oppure no, funzionare per far uscire le persone e diventa realmente una storia su quello che possiamo fare affermativamente con questa nuova dinamica.