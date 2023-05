Rabbit Hole potrebbe tornare con la stagione 2 e Kiefer Sutherland ha parlato della possibilità di un ritorno sul set dopo i primi otto episodi.

Intervistato da TV Insider, l’attore ha parlato del progetto targato Paramount+ dichiarando:

Kiefer ha quindi aggiunto:

Sutherland ha ribadito:

Con le piattaforme di streaming, con Paramount+ e la mia esperienza con Netflix – e devo credere con tutte loro perché l’ho sentito dire da altri attori e sceneggiatori – c’è come un muro tra il gruppo che realizza qualsiasi show e le persone che le programmano, e non so perché, ma Nielsen non sta condividendo i rating in particolare di questi show. E quindi c’è molto da contare e capire cosa sta accadendo in cui non sei realmente coinvolto. Semplicemente è cambiato. Ed è davvero strano non avere un’idea di cosa stanno pensando.