In una recente intervista con Inverse, Anthony Michael Hall, il volto di Zachary Beck, ha parlato di Reacher 3 confermando che il libro di Lee Child “La vittima designata” (Persuader) è stato una grossa fonte di ispirazione.

“Ho appena finito le riprese di Reacher 3, non posso dire molto, ma è basato su uno dei libri di Lee Child, La vittima designata” ha spiegato l’attore. “Se le persone amano la serie, suggerisco di recuperare il romanzo perché la terza stagione è tratta fortemente da quel libro“.

Ha poi aggiunto:

Zachary Beck è un gran personaggio, in superficie è un venditore all’ingrosso, ma c’è molto altro in lui. E poi c’è una dinamica davvero interessante padre-figlio che si sviluppa in questa stagione, sarà davvero emozionante. Sono fiero di farne parte.