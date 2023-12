La star di Reacher, Alan Ritchson, ha offerto un interessante aggiornamento sulla scelta dei libri in vista della terza stagione. Basato sui popolari romanzi di Lee Child, lo show di successo targato Prime Video ha già adattato il romanzo d’esordio Zona pericolosa (Killing Floor) per la prima stagione. Per la seconda stagione, il dramma action si concentrerà su Vendetta a freddo (Bad Luck and Trouble), che è l’undicesimo libro della saga.

In un’intervista rilasciata a Cinemablend per parlare della seconda stagione di Reacher, Ritchson ha anche fatto luce su come potrebbe essere la terza stagione dell’adattamento. Sebbene l’attore sia stato attento a non rivelare troppo, ha sottolineato che l’imminente scelta del libro farà piacere ai fan, osservando che: “L’abbiamo già annunciato? Tu ne sai qualcosa? Desidero poterlo fare. Si tratta di uno dei miei libri preferiti. Da sempre uno dei miei libri preferiti. È in ogni classifica Top 10. Questo libro renderà le persone molto felici.“

I romanzi principali di Reacher sono 28 e il 29° capitolo debutterà nel 2024. Molti credono fermamente che Una ragione per morire (Worth Dying For), essendo uno dei preferiti dai lettori, potrebbe essere proprio il prescelto. Pubblicato nel 2010, il libro è stato descritto come uno dei migliori lavori di Child. La storia prende forma quando Jack Reacher arriva in una cittadina rurale del Nebraska a notte fonda. In un misero bar di un motel, sente un medico ubriaco che si rifiuta di aiutare una vittima di abusi domestici. Il medico cambia idea quando Reacher interviene. Reacher rompe anche il naso al marito violento. Si scopre, però, che il marito violento è il rampollo di un potente clan, il che fa sì che l’eroe principale si trovi coinvolto in una sparizione irrisolta.

Non ci resta che attendere un po’ di tempo ma è probabile che, una volta concluso il press tour per questa seconda stagione, vengano rivelate ulteriori informazioni sul futuro dello show.

E voi quale libro vorreste che venisse adattato? Ditecelo nei commenti.

