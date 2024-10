Novità Prime Video: i film e le serie da vedere a novembre 2024

Pubblicazione: 29 ottobre alle 20:17

Novembre è un mese ricco di novità e noi di Badtaste vi segnaliamo i migliori film da vedere su Prime Video e le migliori serie tv originali disponibili sulla piattaforma. Ecco le principali nuove uscite!

Citadel: Honey Bunny - 7 novembre

Quando lo stuntman Bunny recluta l'attrice in difficoltà Honey per un lavoro secondario, i due vengono catapultati in un mondo di azione, spionaggio e tradimento. Anni dopo, quando il loro pericoloso passato torna a farsi sentire, Honey e Bunny, che si sono allontanati, devono riunirsi e lottare per proteggere la loro giovane figlia Nadia.

Cross - 14 novembre

Dopo lo spin-off italiano uscito a ottobre Citadel: Diana con protagonista Matilda De Angelis, arriva la serie indiana dell'universo Citadel.interpretano i protagonisti di questo nuovo show in cui si mescolano azione e amore.

Alex Cross è un detective e psicologo forense, straordinariamente abile nell’entrare nella psiche degli assassini e delle loro vittime, al fine di identificare - e infine catturare – i criminali.

Dinner Club 3 - 21 novembre

In questa nuova serie crime/thriller troviamonei panni di Alex Cross, mentre il suo partner, John Sampson, è interpretato da. Composto da 8 episodi, lo show è creato dallo showrunner ed executive producer Ben Watkins ed è basato sui personaggi dei romanzi best-seller di James Patterson dedicati al detective Alex Cross.

Dopo il successo delle prime due stagioni torna Dinner Club, il food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia. Questa volta a viaggiare per l'Italia accanto allo chef Carlo Cracco troveremo Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Al loro fianco, immancabili, ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli.

Le altre uscite Prime Video di novembre

Libre - 1 novembre

Cruel Intentions - 21 novembre

Prime e seconde visioni

Civil War | 1 novembre

Long Distance | 11 novembre

Improvvisamente a Natale mi sposo | 28 novembre

Un eroe sconosciuto | 30 novembre

Altri film

Agente Cody Banks | 1 novembre

Agente Cody Banks 2 - Destinazione Londra | 1 novembre

Ritorno al futuro - la trilogia | 1 novembre

Batman Begins | 1 novembre

Bill & Ted Face the Music | 1 novembre

Un mitico viaggio | 1 novembre

Harry Potter - la saga completa | 1 novembre

Kung Fu Panda | 1 novembre

Kung Fu Panda 3 | 1 novembre

Madagascar | 1 novembre

Now You See Me 2 | 1 novembre

I pinguini di Madagascar: Il film | 1 novembre

Balle spaziali | 1 novembre

Spirit - Cavallo selvaggio | 1 novembre

I Croods | 1 novembre

Il cavaliere oscuro | 1 novembre

Il cavaliere oscuro - Il ritorno | 1 novembre

Attenti a quelle due | 1 novembre

Shark - Il primo squalo | 1 novembre

West Side Story | 1 novembre

Ace Ventura - L'acchiappanimali | 6 novembre

Ace Ventura - Missione Africa | 6 novembre

Madagascar 2 | 7 novembre

Xxx | 13 novembre

xXx 2: The Next Level | 13 novembre

Spencer | 15 novembre

50 volte il primo bacio | 20 novembre

Big Fish | 20 novembre

Hostel: Part II | 20 novembre

Wild Life: Una storia d'amore | 27 novembre

Nuove serie in arrivo

L'Uomo tigre S3 | 15 novembre

One Piece S2 e S3 | 20 novembre

Film in scadenza

Sisu - L'immortale | 17 novembre

Bottoms | 19 novembre

Winnie the Pooh: Sangue e Miele | 26 novembre

Spider-Man: Across the Spider-Verse | 29 novembre

No Time to Die | 30 novembre

Serie in scadenza