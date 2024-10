Citadel: Honey Bunny, ecco il nuovo trailer ricco d'azione della serie ambientata nel mondo creato fratelli Russo

Pubblicazione: 15 ottobre alle 09:49

Con il capitolo italiano ora su Prime Video, intitolato Diana, il mondo di Citadel si appresta a espandersi ancora una volta con una serie ambientata in India, Citadel: Honey Bunny, di cui oggi è disponibile un nuovo trailer.

Lo spin-off ambientato nel mondo ideato dai fratelli Russo debutterà il prossimo 7 novembre sulla piattaforma.

La storia è quella di uno stuntman, Bunny, che recluta l'aspirante attrice Honey per una missione segreta. Entrambi finiscono invischiati in un mondo rischioso, di azione, spionaggio e tradimenti. Anni dopo, con il passato oscuro che torna a inseguirli, Honey e Bunny, ognuno per la propria strada, dovranno ricongiungersi per proteggere la loro giovane figlia... Nadia.

Vista l'ambientazione alla fine degli anni '90 e alla luce del nome del personaggio, apprendiamo quindi che la serie sarà incentrata sui genitori del personaggio interpretato danella serie principale.