Anthony Russo e la formula Marvel applicata a Citadel: "Non credo esista la ricetta perfetta, ma ecco come lavoriamo"

La prima stagione di Citadel: Diana, spin-off italiano di Citadel, è finalmente disponibile su Prime Video.

La serie, creata dacon protagonista, fa parte dell’ambizioso progetto Citadel, serie di spionaggio ideata dai fratelli Russo che ha la peculiarità di diramarsi nel tempo e nello spazio, coprendo più linee temporali e più paesi nel mondo, attraverso serie spin-off di produzione interamente locale.

Abbiamo parlato proprio dell’ambiziosa portata del progetto e delle difficoltà che questo può comportare con i creatori e produttori esecutivi della serie originale: Anthony Russo, Angela Russo-Otstot e David Weil.

Il mondo di Citadel è a quotaal momento: una stagione "madre" con Priyanka Chopra e Richard Madden, una seconda stagione sequel in fase di riprese, e due spin-off: uno italiano (Diana) e uno indiano (Honey Bunny) in arrivo a novembre.

I realizzatori non si sono sbilanciati sui prossimi paesi che saranno prossimamente toccati da Citadel, ma hanno sottolineato quanto gli spin-off siano stati fondamentali.

Sullo scambio con le altre produzioni, Weil ha spiegato:

Con Joe dietro la macchina da presa per la seconda stagione di Citadel, Anthony Russo ha fatto anche le veci del fratello in fase promozionale.

Il regista ha citato la sua esperienza ai Marvel Studios, con ben quattro film tra cui i due capitoli Avengers: Infinity War ed Endgame (in attesa di Doomsday e Secret Wars), spiegando che quei film hanno dato loro modo di instaurare un dialogo mondiale con gli spettatori. Un dialogo che intendono instaurare anche con il mondo di Citadel.

Invitato a indicare gli elementi che sono necessari per coinvolgere gli spettatori in base alla sua esperienza, Russo ha spiegato:

Bella domanda, è difficile dirlo, ma quello che posso dirti è che quando ci approcciamo a una storia, lo facciamo in modo molto personale. Ci chiediamo cosa motiva noi in primis: cosa ci emoziona, cosa ci spaventa, cosa troviamo interessante e nuovo, cosa ci sorprende. Iniziamo da qua per trovare la storia giusta e la verità è che possiamo solo sperare che tutto questo riesca a toccare ed emozionare anche le altre persone. Non so se esiste una ricetta precisa su come entrare in contatto con il pubblico, se non quella di rimanere fedele alle tue passioni e alla tua visione.