Secret Level: il regista spiega perché la serie arriverà in due parti, le date d'uscita su Prime Video

Secret Level, serie animata che narra storie ambientate nei mondi dei videogiochi più famosi (guarda il teaser), è composta da 15 episodi, che non arriveranno però tutti insieme, rispetto a quanto precedentemente annunciato. In un'intervista con Collider, Dave Wilson, regista supervisore, ha infatti annunciato:

La distribuiremo, vorrei dire in due metà, ma non sono proprio due metà: 15 non è divisibile per due. Il 10 dicembre e il 17 dicembre. Sono due parti. Il motivo principale, per una serie di ragioni, è che mi piace l'idea che la serie prenda un po' di slancio. Spero che si crei un passaparola e che la gente possa tornare [a vederla]. Ma [distribuirla in due parti] è del resto una prassi consolidata.