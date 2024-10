Secret Level: un episodio è stato scritto appositamente per Arnold Schwarzenegger, che doppia uno dei personaggi

Pubblicazione: 28 ottobre alle 15:23

Dal 10 dicembre, sarà disponibile su Prime Video Secret Level, serie animata che narra storie ambientate nei mondi dei videogiochi più famosi (guarda il teaser). Uno degli episodi vede come protagonista Arnold Schwarzenegger, che dà voce a un personaggio in New World: Aeternum.

In un'intervista con Collider , il creatore Tim Miller Miller ha raccontato che l'episodio ruotava intorno all'idea: “E se Conan fosse tutto chiacchiere?, riferendosi al celebre personaggio dell'attore, caratterizzato dalle poche parole.

Wilson, regista supervisore, ha invece rivelato come l'attore è stato ingaggiato:

Abbiamo scritto [l'episodio] per lui. Non abbiamo seguito il tipico processo di casting. Periodicamente, ricevevo video da Tim, tra cui uno in cui Arnold Schwarzenegger diceva: “Qualunque cosa vogliate che faccia, i oci sarò”. Ero seduto in una stanza a scrivere storie e mi sono detto: “Facciamo un cambio di rotta e scriviamo qualcosa di diverso”. Da lì è nato New World.

Gli episodi previsti di Secret Level saranno 15 e sono ispirati ad Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament, Warhammer 40,000 e varie IP PlayStation. Trovate tutte le altre informazioni nella nostra scheda.