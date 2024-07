Alan Ritchson ha lasciato intendere che le riprese della stagione 3 di Reacher sono terminate, così da poter passare al suo prossimo ruolo.

In un video su Instagram Ritchson ha ringraziato il suo fantastico team per aver reso possibile la sua transizione tra un lavoro e l’altro. Ha anche parlato del suo ruolo in Motor City, dicendo che non si è mai visto nulla di simile. Motor City è un film diretto da Potsy Ponciroli su un criminale che cerca vendetta su coloro che lo hanno incastrato. Oltre a Ritchson, il film avrà come protagonisti Shailene Woodley, Pablo Schreiber e Ben Foster.

La stagione 3 di Reacher sarà basata su La Vittima Designata (Persuader). Tra le pagine del libro Jack Reacher viene arruolato da un gruppo di agenti della DEA che cercano di incastrare Zachary Beck, sospettato di essere un trafficante di droga. Il protagonista sa che nel gruppo dei sospetti c’è anche Quinn, una sua vecchia conoscenza che ha ucciso anni prima due dei suoi colleghi.

Reacher riesce quindi a infiltrarsi tra le guardie addette alla sicurezza di Beck, scoprendo i segreti della famiglia.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di assistere alle nuove avventure del protagonista?

Fonte: Screen Rant

