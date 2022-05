Nell’ultimo numero uscito negli Stati Uniti di, ha debuttato un personaggio apparso inizialmente in, la femme fatale

Si tratta della prima apparizione sui fumetti per Red Claw, che fece il suo debutto in Batman: The Animated Series doppiata da Kate Mulgrew (Star Trek: Voyager, Orange Is the New Black). Red Claw è la misteriosa leader di un’organizzazione terroristica internazionale, che si scontra con Batman e Catwoman in diversi momenti della storica serie animata. In nessuna di queste apparizioni però, son ostate rivelate le origini della donna, aspetto che potrebbe cambiare dopo il suo debutto cartaceo. Qui sotto potete vedere la tavola di debutto:

Al momento è in lavorazione Batman: The Caped Crusader ambientata all’inizio della carriera da supereroe dell’uomo pipistrello. Non ci sarà la Justice League né altri personaggi, e sarà ambientata ancora prima dell’alleanza con il commissario Gordon. Tra le ispirazioni, Timm ha citato l’espressionismo tedesco e i noir, e il fatto che sarà ambientata in un mondo che avrà molto dello stile anni ’40.

Fonte: Comic Book