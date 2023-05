Regina Cleopatra ha debuttato oggi su Netflix e la produttrice Jane Root ha difeso la scelta di mostrare la sovrana come una donna dalla pelle nera.

La scelta ha scatenato i commenti persino del governo egiziano e degli esperti, e la filmmaker sostiene che sia stato raggiunto lo scopo del progetto realizzato da Nutopia, casa di produzione fondata da Jada Pinkett-Smith, ovvero quello di “promuovere una conversazione”.

Root ha dichiarato in un comunicato rilasciato in occasione del debutto degli episodi:

Gli accademici hanno discusso a lungo sulle esatte origini di Cleopatra. C’è una possibilità che in parte fosse egiziana. Abbiamo quindi deciso di ritrarre Cleopatra come una donna dalle origini miste per riflettere queste teorie e la natura multiculturale dell’antico Egitto. La razza alla sua epoca era molto diversa da ciò che è ora.