Rick and Morty 6: uscita in Italia rinviata a dicembre

Rick and Morty

L’uscita in Italia della stagione 6 di Rick and Morty è stata posticipata a dicembre. Inizialmente prevista per oggi, 5 settembre, Netflix ha commentato il trailer italiano comunicando che i nuovi episodi arriveranno l’1 dicembre.

L’appuntamento coi primi sei episodi della stagione 6 è quindi per l’1 dicembre su Netflix.

Rick Sanchez, l’uomo più intelligente dell’universo, sta per tornare con una sesta stagione, e fra una guerra civile aliena e un Wubba lubba dub dub dovrà pure badare al tenero Morty. Sì, già, Morty… non ce lo siamo scordato. Sì, lo sappiamo, sarebbe stato meglio un Plumbus.

Vi ricordiamo che oltre alle nuove stagioni di Rick and Morty, è in produzione anche una serie anime, diretta dal regista Takashi Sano. Nel frattempo potete guardare la serie Vindicators 2 su YouTube.

Fonte: YouTube