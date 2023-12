Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel nono episodio della stagione 7 di Rick and Morty i fan possono vedere uno dei protagonisti mentre diventa un Maestro Pokémon.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella penultima puntata di questo capitolo della storia, i protagonisti scoprono che esiste l’aldilà e vogliono andare in una versione di quella dimensione dove poter attingere a energia infinita. Rick sceglie come destinazione Valhalla e, per raggiungere la sua meta, l’unico modo che può utilizzare è usare un mostro che ha intrappolato in una Poke Ball.

Rick usa così la Poke Ball numerose volte e la chiama in quel modo, nonostante abbia dei colori diversi rispetto alla versione “ufficiale”. Rick, inoltre, la utilizza per catturare delle creature come Bigfoot e Pope.

I riferimenti al mondo dei Pokemon finiscono dopo i titoli di coda in cui si vede Rick lottare contro un personaggio in stile Ash Ketchum che usa un dinosauro color arancio come mostro. Rick usa Pope per la battaglia, ma l’FBI arriva prima che lo scontro prosegua.

