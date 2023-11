La stagione 7 di Rick and Morty può contare sul lavoro di Ian Cardoni e Harry Belden, che hanno sostituito Justin Roiland come voci dei protagonisti, e i doppiatori hanno ora risposto alle critiche e parlato delle difficoltà affrontate.

Intervistati da The Hollywood Reporter, gli attori assunti per interpretare i protagonisti di Rick and Morty hanno spiegato che stanno provando a non leggere le critiche e i commenti, concentrandosi sul lavoro da compiere.

Cardoni, parlando di come affronta le reazioni alle loro interpretazioni, ha dichiarato:

Cerco di evitare tutto quello. Mi sto concentrando sul dare voce al personaggio nel miglior modo possibile. Evito di perdermi nei commenti online. Essendo un fan, so che questo show ha un impatto sulle persone in tutto il mondo e i personaggi significano così tanto per molti fan. Condivido quell’amore per lo show e l’attenzione per il personaggio. Voglio essere il mio miglior Rick ogni volta che registro.

Belden ha aggiunto:

Non ho il permesso di leggere i commenti online. La mia fidanzata non me lo permetterebbe. Quindi ho mantenuto i paraocchi durante tutto questo processo. Capisco completamente il fatto che le persone siano nervose. I cambiamenti fanno paura, specialmente con qualcosa di così iconico che tante persone amano. Ma nessuno sarà un critico peggiore rispetto a te stesso. Quindi mi impegno per essere il miglior Morty possibile. Se iniziassi a concentrarmi su piccoli aspetti della mia voce, mi farei impazzire. Lascio che siano lo showrunner Scott Marder e il produttore Steve Levy a dirmi se qualcosa è sbagliato, e poi ci lavoro.

Cardoni ha quindi spiegato che l’aspetto più difficile del suo lavoro è rendere giustizia agli script:

Ogni cosa è così pensata e intenzionale. Non sappiamo sempre la direzione che prenderà la storia, ma c’è un racconto e siamo i responsabili della narrazione, e ogni volta che sono al lavoro considero quella la mia principale responsabilità. Ma, vocalmente, durante una delle prime sessioni ho ricevuto l’appunto che dovevo essere maggiormente uno stronzo nei confronti degli altri personaggi. Aprire quel lato di me stesso per accedere a parti di me che vivono in Rick e viceversa è stata una delle mie più grandi sfide.

Nelden ha aggiunto:

La scrittura per lo show è così fissa e precisa che leggo gli script e mi perdo nella storia. Si tratta di una sfida ricordarmi ‘Potresti voler di farlo in questo modo, ma assicuriamoci di esplorare tutte le possibilità’. Per me, vocalmente, è stata l’imprecazione Fuck you. Ho avuto dei problemi nell’abbassare il tono sulla u. Ho trascorso dozzine di ore e ho inveito migliaia di volte, ripetendo la parola in continuazione.

Belden ha inoltre dichiarato che interpretare Morty gli ha permesso di capirne tutte le sfumature, situazione che ha portato a immaginare scene con molti approcci diversi:

C’è stata una scena piuttosto lunga tra Rick e Morty che abbiamo interpretato un paio di volte perché non sapevamo realmente quale sarebbe stata la reazione più onesta per Morty. Abbiamo provato un modo che sembrava premurosa e dolce e un’altra che sembrava conflittuale e irritata, e dopo ho pensato: ‘Entrambe sono grandiose’. Non so cosa useremo.

Che ne pensate delle reazioni dei doppiatori di Rick e Morty alle critiche?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter