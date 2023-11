Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il quinto episodio della stagione 7 di Rick and Morty ha svelato le origini di Evil Morty.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

La puntata si apre con Rick e Morty mentre discutono, scoprendo ben presto che si tratta della versione della dimensione da cui proviene la versione malvagia del personaggio. Rick esagera e Morty decide di ucciderlo prima di procedere con i piani che sono stati mostrati nella prima, terza e quinta stagione dello show.

Nell’episodio Unmorticken si vede infatti Evil Morty uccidere il proprio Rick, decidendo poi di rapire tutti i Rick e Morty, arrivando al punto mostrato nella prima stagione. Il progetto non va però come sperato e si capisce come sia arrivato a voler diventare Presidente, come raccontato nel terzo capitolo della storia. Gli spettatori arrivano poi al punto del racconto mostrato nella quinta stagione.

Da allora Evil Morty è rimasto nel caos del multiverso all’esterno della Curva e sta cercando in ogni modo di essere lasciato da solo. Rick, alla ricerca di Rick Prime, attira però l’attenzione di Evil Morty. ù

Evil Morty, inoltre, è sempre stato in pericolo, rischiando di essere attaccato da giganti e mostri sconosciuti. Nonostante tutto era riuscito a crearsi un paradiso, ma aveva bisogno di cristalli provenienti dai mostri che erano stati distrutti.

Fonte: ComicBook