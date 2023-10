Nella stagione 7 di Rick and Morty hanno debuttato le nuove voci dei protagonisti dopo il licenziamento di Justin Roiland e Dan Harmon, co-creatore della serie, e lo showrunner Scott Marder hanno rivelato di aver fatto migliaia di audizioni.

La scelta dei sostituti ha infatti richiesto una lunga ricerca ed è stata particolarmente complicata.

Marder, intervistato da The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

Abbiamo sentito migliaia di voci. Siamo andati avanti nella ricerca per sei mesi, è stata davvero estesa. Lo è stata talmente tanto che abbiamo ipotizzato di aprire una linea telefonica globale, anche se sapevamo sarebbe finita per essere usata per degli scherzi. Provavamo la sensazione che dovesse essere così estesa e ampia ed è stato più difficile di quanto pensassi. Credevo sarebbe stato più semplice. Rick è stato molto più complicato di quanto credessi: tutti sembravano Macho Man Randy Savage o un suo cugino. Nessuno sembrava Rick ed è stato insidioso. Le persone avevano degli aspetti giusti, ma quando tornavano non riuscivano a sostenere una conversazione con quel tono, che era quello di cui avevamo bisogno.

Harmon ha aggiunto che è facile fare un’imitazione, ma è complicato trasmettere tutte le emozioni nel modo giusto.

La scelta è ricaduta su Harry Belden per Morty e Ian Cardoni per Rick.

Marder ha spiegato che Ian è stata una delle prime persone a presentarsi, mentre Harry è stato coinvolto molto più tardi. Lo showrunner ha spiegato che avevano richiamato tutte le persone che avevano degli elementi convincenti per provare a capire se potessero occuparsi del doppiaggio. Marder ha inoltre sottolineato:

Stavamo cercando di mantenere la mente aperta. Il problema principale è che io e Harmon stavamo scrivendo la stagione nove, molto più avanti rispetto a dove siamo ora. Quindi non sembrava che l’atmosfera dello show potesse magicamente cambiare. Abbiamo scritto costantemente lo stesso show e avevamo bisogno che le voci fossero le stesse.

Harmon ha deciso di non essere coinvolto nelle ultime fasi del casting perché non sarebbe stato obiettivo, paragonando le voci a quella del suo amico. Il co-creatore della serie ha sottolineato:

Non posso rispondere a cosa mi è piaciuto delle loro audizioni oltre al fatto che sembravano più degli altri i personaggi, li facevano andare avanti e rimanere vivi. Ho incontrato entrambi i ragazzi a una partita dei Dodgers in cui stavamo celebrando la conclusione del lavoro della stagione e non riuscivo a credere al fatto che fossero così giovani. Non riesco a immaginare cosa voglia dire per loro questo lavoro.

Marder ha aggiunto:

Per loro è come vincere la lotteria. Hanno concesso a questo show altri 30 anni. Abbiamo questi giovani ragazzi che sono felici nell’attaccare oghni episodio.

Lo showrunner ha confermato che si è cercato in ogni modo di non far sentire la differenza agli spettatori, mantenendo così la loro esperienza durante la visione e facendolo sembrare sempre lo stesso show.

Marder ha quindi sottolineato che l’uscita di scena di Roiland non ha cambiato nessun altro elemento creativo della serie:

Eravamo già avanti di varie stagioni con il lavoro, prima dello sciopero degli sceneggiatori. Fin da quando faccio parte del progetto si è trattato di me, Harmon e del nostro team al lavoro sulla serie e stiamo andando avanti senza di lui. Quando se ne è andato, è uscito di scena solo il suo nome in realtà.

Online Adult Swim, inoltre, ha condiviso il promo della secondo episodio della settima stagione.

Tune into #AdultSwim on Sunday, October 22nd at 11:00 PM to catch the next brand new episode of Rick and Morty Season 7, "The Jerrick Trap"! pic.twitter.com/Iqt82gyobq — Swimpedia (@swimpedia) October 16, 2023

Fonte: The Hollywood Reporter