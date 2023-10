Rick and Morty

Adult Swim ha svelato chi ha sostituito Justin Roiland come nuove voci di Rick e Morty nell’omonima serie, in occasione della premiere della stagione 7.

Con la premiere del primo episodio e un’intervista con The Hollywood Reporter, lo showrunner Scott Marder ha confermato che Ian Cardoni sarà la nuova voce di Rick Sanchez e Harry Belden sarà la nuova voce di Morty Smith per la stagione 7 (e probabilmente anche per le successive) .

Nella stessa intervista poi, Marder ha rivelato che la nuova voce di Mr. Poopybutthole sarà invece John Allen.

La stagione 7 di Rick and Morty è iniziata ufficialmente ieri, domenica 15 ottobre su Adult Swim. Con molta probabilità arriverà su Netflix una volta conclusa.

La stagione 7 affronterà la rivalità tra Rick e Rick Prime, chiudendo la faida tra le due versioni dello scienziato.

Cosa pensate delle nuove voci? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sul mondo della serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book, 2

I film e le serie imperdibili