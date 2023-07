La settima stagione di Rick and Morty potrebbe essere più vicina che mai, e il team dietro la serie ha rivelato di pianificare di utilizzare doppiatori con voci molto simili a quella di Justin Roiland per sostituirlo. La serie ha subito alcuni importanti cambiamenti dietro le quinte in vista della prossima stagione della serie, poiché Adult Swim ha annunciato di aver interrotto la collaborazione con il co-creatore della serie e doppiatore dei personaggi principali, Justin Roiland. Da allora, il team dietro la serie è stato impegnato nel processo di ricasting e i fan hanno ricevuto alcuni indizi su come sta procedendo il tutto.

Sul palco dell’Adult Swim Festival on the Green, nell’ambito del weekend del San Diego Comic-Con 2023, il team di Rick and Morty (guidato dal produttore esecutivo Steve Levy) ha rivelato che, sebbene il processo di rifacimento dei personaggi di Justin Roiland sia ancora in corso, si sta “avvicinando alla fine del processo”. Alla domanda di un fan se la serie cambierà i personaggi in modo metaforico per riflettere il cambiamento dei doppiatori (come riportato da @swimpedia su Twitter), Levy ha confermato che nel recasting ci saranno dei soundalike, ossia doppiatori con una voce molto simile.

Il nuovo doppiatore (o i nuovi doppiatori) non sono ancora stati annunciati ufficialmente da Adult Swim, ma Levy ha spiegato che sono stati reclutati dei “sosia” e che “i personaggi saranno gli stessi”. Indipendentemente dal fatto che questo valga solo per i personaggi secondari o anche per il duo principale, è stato confermato che la settima stagione è già “in cantiere” ed è quasi in arrivo.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.