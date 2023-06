Durante l’Annecy Festival tenutosi in questi giorni, Adult Swim ha svelato nuove informazioni sulla stagione 7 di Rick and Morty.

I dirigenti di Adult Swim hanno svelato che la finestra di pubblicazione per la stagione 7 di Rick and Morty è prevista in autunno, con la premiere prevista invece per settembre, a meno che non si intromettano problemi importanti. In maniera simile alle scorse stagioni, Adult Swim ha confermato che questo modello è stato fatto intenzionalmente in quanto vuole presentare in anteprima le nuove stagioni di Rick e Morty.

Nel frattempo però, non sono ancora stati scelti i doppiatori che sostituiranno Justin Roiland dopo il licenziamento. Il team è attualmente in procinto di trovare un sostituto a ciascuno dei ruoli di Justin Roiland, ma nessun doppiatore è stato ancora scelto. Hanno paragonato la sostituzione a come altri attori hanno assunto il ruolo di Bugs Bunny nel corso degli anni.

Fonte: Comic Book, 2