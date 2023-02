Le accuse personali e professionali che hanno travolto Justin Roiland non sembrano in grado di fermare Rick and Morty: Adult Swim ha confermato che la stagione 7 verrà realizzata come previsto.

The Wrap, inoltre, ha aggiunto che non c’è alcuna intenzione di interrompere lo sviluppo e la produzione dei 70 episodi che erano già stati ordinati, di cui 40 devono ancora andare in onda.

Roiland non è più coinvolto nella serie e Adult Swim è alla ricerca di nuove voci per i due protagonisti e gli altri personaggi a cui il co-creatore dello show ha dato voce fin dall’inizio del progetto. Il resto del team, tuttavia, non è cambiato e, secondo le nuove indiscrezioni, non dovrebbero esserci molti problemi nell’ideazione delle puntate, considerando che Justin negli ultimi anni era poco presente e attivo dietro le quinte.

Roiland aveva co-creato la serie insieme a Dan Harmon, passando poi il compito di showrunner a Mike McMahan e, a partire dalla quarta, a Scott Marder, attualmente alla guida del progetto di Adult Swim che potrebbe proseguire fino a toccare quota 1000 episodi, come si era arrivati persino a ipotizzare.

