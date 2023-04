Max ha confermato che Rick and Morty The Anime arriverà sulla piattaforma streaming in contemporanea con l’uscita su Adult Swim.

La serie sarà disponibile entro la fine dell’anno, e qui sotto potete vedere la prima immagine che ritrae proprio i due protagonisti.

Same faces, different places. Rick and Morty: The Anime is coming this year to Max and @adultswim. #StreamOnMax pic.twitter.com/GLs6mgH4lB — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

La nuova serie sarà composta da dieci episodi realizzati dal regista Takashi Sano.

Sano non è nuovo al mondo di Rick and Morty, suoi i corti “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”. Il regista commentò così l’annuncio:

Le imprese a cavallo del multiverso di Rick e la banda mettono alla prova il legame familiare, ma si dimostrano sempre all’altezza dell’occasione. È una serie che si focalizza sull’importanza della vita, e Jerry non fa eccezione. Sono onorato di aver avuto l’opportunità di raccontare una nuova storia su questa straordinaria famiglia. Spero che le loro avventure vi piaceranno!

In ogni caso, nel nostro paese la serie potrebbe e dovrebbe arrivare su Netflix.

Siete curiosi di scoprire la data d’uscita di Rick and Morty: The Anime? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sul mondo della serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter