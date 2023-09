Adult Swim ha pubblicato un trailer per la stagione 7 di Rick and Morty che svela i titoli di tutti i nuovi episodi.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si susseguono una serie di sfondi in cui vengono mostrati i titoli degli episodi della nuova stagione, disponibile dal 15 ottobre negli Stati Uniti.

Di seguito la lista che abbiamo mantenuto in inglese:

“How Poopy Got His Poop Back” – Broh, Come Out With Us, You’re Being So Boring Dude

“The Jerrick Trap” – Gotta be mindful Broh, big brain stuff here.

“Air Force Wong” – Virigina is For Lovers Broh

“That’s Amorte” – Broh, That’s-A Some Good Spaghetti

“Unmortricken” – Rick And Morty Wilding Out, Broh. They getting up to stuff.

“Rickfending Your Mort” – Gotta keep those receipts, Dawg.

“Wet Kuat Amortican Summer” – High School, Broh. Morty and Summer hang out in this one.

“Rise of the Numbericons: The Movie” – Action! Adventure! It’s a whole movie, Broh!

“Mort: Ragnarick” – Heaven is for real, Broh. I saw it, Broh, I swear.

“Fear no Mort” -Only thing to fear is fear itself, Broh.

La stagione 7 affronterà la rivalità tra Rick e Rick Prime, chiudendo la faida tra le due versioni dello scienziato.

Quale dei titoli degli episodi della stagione 7 di Rick and Morty vi ispira di più? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book