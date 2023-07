Come vi avevamo già anticipato, Rick and Morty si sta preparando per un nuovo spin-off animato in versione anime, attualmente in fase di produzione per Adult Swim, e uno dei produttori esecutivi ha confermato il numero di episodi che avrà.

Con Rick and Morty che sta diventando una delle più grandi serie animate originali su Adult Swim, negli ultimi anni, il franchise ha sperimentato l’animazione in stile anime. Alcuni di questi cortometraggi sono stati apprezzati dai fan, tanto che uno dei registi di questi corti sta attualmente lavorando alla nuova serie anime completa.

Rick and Morty: The Anime è stata annunciata per la prima volta l’anno scorso per Adult Swim, e all’epoca è stato inoltre rivelato che era stata ordinata per dieci episodi. Nell’ultimo anno le cose sono cambiate parecchio sotto molti punti di vista, ma fortunatamente l’ordine degli episodi non è cambiato. Il produttore esecutivo della serie, Jason DeMarco (e Senior VP, Anime and Action Series/Longform presso Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios) ha confermato, alla domanda di un fan su Twitter, che la nuova serie sarà composta effettivamente di dieci episodi.

Gli episodi verranno realizzati dal regista Takashi Sano non è nuovo al mondo di Rick and Morty, sono infatti suoi i corti “Rick and Morty vs. Genocider” e “Summer Meets God (Rick Meets Evil)”. Il regista aveva commentato così l’annuncio:

Le imprese a cavallo del multiverso di Rick e la banda mettono alla prova il legame familiare, ma si dimostrano sempre all’altezza dell’occasione. È una serie che si focalizza sull’importanza della vita, e Jerry non fa eccezione. Sono onorato di aver avuto l’opportunità di raccontare una nuova storia su questa straordinaria famiglia. Spero che le loro avventure vi piaceranno!

Max ha confermato che Rick and Morty The Anime arriverà sulla piattaforma streaming in contemporanea con l’uscita su Adult Swim. In ogni caso, nel nostro paese la serie potrebbe e dovrebbe arrivare su Netflix

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.